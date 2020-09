Christian Romero si presenta alla sua nuova piazza. Il difensore, arrivato in prestito dalla Juventus, è stato intervistato dai canali ufficiali dell’Atalanta: “Mi dicono che Gasperini è come Juric. Ho conosciuto Gasperini solo venerdì, è la prima volta che vedo il centro sportivo di Zingonia. Juric era il suo secondo nel Genoa e mi ha dato la sua fiducia, mi han detto che il Gasp è della stessa pasta. Sono contento di essere arrivato in un grande club che ha fatto sapere a tutta Italia di essere calcisticamente tra i più forti. La scelta giusta per continuare il mio percorso di crescita e per giocare la Champions League, che finora ho visto solo dalla televisione. Ho tanti sogni, l’Europa è tra questi”.



SULL’ARGENTINA - “L’obiettivo principale è la nazionale argentina, ma adesso devo farmi notare per una maglia da titolare nell’Atalanta. Devo migliorare sotto l’aspetto dei cartellini, fino a questo momento ne ho presi troppi”.