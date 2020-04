1









La Juve sembra intenzionata a portare a Vinovo Cristian Romero, non tanto per inserirlo in pianta stabile nel proprio organico, quanto per utilizzarlo come pedina di scambio in sede di mercato. In particolare, secondo quanto racconta stamattina la Gazzetta dello Sport, il difensore centrale argentino potrebbe finire alla Fiorentina, facilitando il trasferimento di Federico Chiesa dai viola alla Vecchia Signora.