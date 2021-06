Uno dei possibili rimpianti di mercato della Juventus è Cristian Romero. Il difensore ha vissuto una stagione da incorniciare con la maglia dell’Atalanta, l’MVP dei difensori del campionato secondo il premio assegnato dalla Serie A. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Dea non ha dubbi: il difensore argentino, convocato per la prima volta con la nazionale di Scaloni, verrà riscattato per la cifra di 16 milioni di euro, da versare nelle casse del club bianconero.