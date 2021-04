Milan e Juventus stanno provando a mettere in piedi uno scambio tra Federico Bernardeschi e Alessio Romagnoli, ma la trattativa è particolarmente complicata: i rossoneri infatti sono frenati dal fatto che una possibile plusvalenza della Juve potrebbe far partire l'assalto a Donnarumma, sempre nel mirino dei bianconeri. In questo modo, in un certo senso, il Milan 'finanzierebbe' il possibile affondo di Paratici per il portiere classe '99 per il quale stanno trattando il rinnovo.