Alessio Romagnoli, centrale difensivo del Milan con il contratto in scadenza al termine della stagione non sembra avere intenzione di restare in rossonero. Stando a quanto riporta La Repubblica però il difensore che era spesso stato accostato alla Juventus avrebbe già scelto la sua prossima destinazione e sarebbe la Lazio. Saranno decisivi i prossimi incontri.