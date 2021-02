La cosa bella delle partite della #Juventus è che quando c’è un fallo sospetto nella sua area e l’arbitro tira dritto (vedi #Rabiot su #Villar poco fa), i telecronisti fanno finta di nulla e se per caso la regia manda un replay, continuano a parlare come se nulla fosse.#JuveRoma — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 6, 2021

Nella nostra MOVIOLA non troverete menzione del presunto "rigore chiesto da Villar" al quarto d'ora di Juventus-Roma per un contatto in area con Rabiot che è un normalissimo contatto di gioco. Tanto che Sky Sport, che trasmette il match, ha menzionato l'episodio solo all'intervallo, con Massimo Ambrosini a liquidarlo in poche parole come un non-rigore, un contrasto regolare.