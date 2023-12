Vlahovic tá bem até nos memes hoje: tirou onda com o Llorente se jogando pic.twitter.com/kLXmN381F6 — César Costa (@cesar21costa) December 30, 2023

Dusanscatenato. Autore di una prestazione più che positiva nel big match tra, con tanto di assist per il gol decisivo di Adrien Rabiot, l'attaccante serbo è stato protagonista anche di un episodio che non è sfuggito ai più attenti: intorno al 67', infatti, ha iniziato a prendere in giro Diego, che in quel momento era a terra dopo un contrasto in area, mimando il gesto delle lacrime, probabilmente per invitarlo a smettere di lamentarsi e ad alzarsi per poter far ripartire il gioco. Le immagini, neanche a dirlo, hanno subito fatto il giro dei social, scatenando ironie e commenti divertiti da parte dei tifosi bianconeri.