Juve e Roma lavorano ad (almeno) un nuovo scambio un anno dopo quello tra Spinazzola e Pellegrini. Oggi, secondo Tuttosport, ci sarà il primo faccia a faccia tra Fabio Paratici e Guido Fienga, amministratore delegato del club giallorosso. I rapporti tra i club sono ottimi ed entrambi hanno necessità di mettere a bilancio plusvalenze. Lo scambio più ambizioso sarebbe quello tra Zaniolo e Bernardeschi, complicato anche per la volontà dei calciatori. I club ne parleranno, scrive il quotidiano, ma non è facile trovare la quadra.



GLI ALTRI - Per la Juve restano vive le idee Under e Justin Kluivert per i quali la Juve può offrire Rugani, Romero e Perin ma occhio anche allo scambio tra Rolando Mandragora e Bryan Cristante, vecchio pallino del club bianconero.