Le parole del figlio di Falcao a ilBianconero:‘Non avendo rapporti con mio padre non ho mai avuto occasione di parlarne. Ne ho parlato però con Turone che, ho avuto ospite in trasmissione e anche con lo stesso Dino Zoff, il portiere della Juve di quei tempi. E’ innegabile come quello non sia fuorigioco e sia anche uno dei più grandi scandali della storia del calcio, così come l’episodio del rigore non dato a Ronaldo in quel famoso Juve-Inter. Rappresenta in parte il potere Juventus, rappresenta un certo tipo di calcio all’italiana, dove la Juve ha sempre avuto il suo grande potere economico e arbitrale. Lo si nota dal fatto che abbiano vinto 39 scudetti, perché in Italia domina dal punto di vista di potere politico e poi fanno figure barbine in giro per l’Europa. Deve far riflettere il fatto che in Italia vince e in Europa non vince mai'.