Il 6 febbraio 2021 la Juventus di Pirlo era ancora in un buon periodo, e stava sperando di riuscire a tenere il ritmo delle contendenti allo scudetto. E in quel periodo si colloca una vittoria per 2-0 contro la Roma in un'Allianz Stadium ancora vuoto causa restrizioni da pandemia. A decidere l'incontro un gol di Ronaldo da fuori e un'autorete di Ibanez.

Gustatevi il video di quei due gol condiviso direttamente dalla Juve sui propri canali ufficiali: