Chris Smalling è in dubbio per Juventus-Roma. Il difensore giallorosso è alle prese con un fastidio al flessore sinistro che potrebbe costringerlo a saltare la partita dell'Allianz Stadium in programma sabato. L'ex Manchester United si è fatto male nella gara contro il Verona, e a Trigoria sono in ansia per capire se Smalling potrà scendere in campo contro la squadra di Andrea Pirlo. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno.