Inizia quest'oggi la preparazione per Juve-Roma, gara in programma sabato sera all'. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di alcuni giocatori. Sicuramente out infatti Andrea Cambiaso, squalificato per somma di ammonizioni. In dubbio altri giocatori come Locatelli e Alex Sandro; quest'ultimo più fuori che dentro. Qualche cambiamento quindi ci sarà. Uno in particolare, ovvero il rientro da titolare di Federico Gatti. Il difensore italiano, dopo tante partite consecutive dal primo minuto, è rimasto in panchina subentrando però già nel primo tempo per l'infortunio di Alex Sandro. Contro la Roma, Allegri non ha dubbi, completerà lui la difesa insieme a Bremer e Danilo. Queste le prime scelte di formazione.