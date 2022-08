Diramata la lista dei convocati delladi Josèper il big match di domani all'Allianz Stadium contro la. Assenti come previsto Felix, Nicolò Zaniolo e Gini Wijnaldum, mentre non manca il grande ex Paulo. Ecco l'elenco completo dei giallorossi a disposizione.: Svilar, Rui Patricio, Boer.: Vina, Kumbulla, Celik, Smalling, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Tripi, Karsdorp.: Zalewski, Bove, Cristante, Matic, Pellegrini.: Abraham, Dybala, Shomurodov, El Shaarawy.