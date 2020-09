Arkadiusz Milik lascia la Svizzera e torna a Roma. Atterrato a Ciampino, l'attaccante in procinto di passare dal Napoli alla Roma non può ancora firmare per il club giallorosso in quanto, dopo le visite sostenute oggi, dovrà svolgere l'idoneità sportiva. Ultimi step prima di diventare un nuovo giocatore della Roma, con la Juventus che guarda interessata perché il polacco sbloccherà Dzeko in bianconero.