La vittoria contro la Roma in Coppa Italia ha confermato il 2020 scoppiettante della Juventus di Maurizio Sarri. Lo certificano i risultati, ma anche i numeri della partita singola, che ha fatto registrare alcuni dati statistici interessanti, come si legge su Juventus.com.



I NUMERI - "​Con il gol in Coppa Italia, Ronaldo ha segnato in 15 delle 17 competizioni differenti a cui ha preso parte con squadre di club (fanno eccezione solo Community Shield e Coppa UEFA). Settima marcatura di Cristiano alla Roma in tutte le competizioni, esclusa la Juve è l'avversaria italiana a cui ha segnato di più. La Juventus ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia per la 32ª stagione differente, più di ogni altra squadra nella storia della competizione. Assist numero 17 di Gonzalo Higuain in carriera per un gol di Ronaldo, il secondo in bianconero. Terza rete di Bonucci alla Roma, i giallorossi sono la sua vittima preferita in tutte le competizioni con la maglia bianconera. Dei tre gol di Rodrigo Bentancur in bianconero, questo è il primo realizzato allo Stadium".