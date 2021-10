8 incroci tra José Mourinho e Massimiliano Allegri. La bilancia pende dalla parte del portoghese con 4 affermazioni ottenute, poi 2 pareggi e 2 successi per il tecnico toscano. La prima sfida tra i due risale alla Serie A 2008-98, Inter-Cagliari 1-1. Il successo numero 1 di JM è nel campionato 2009-10, Cagliari-Inter 1-2. Nel corso delle rispettive carriere, poi, i due si sono incontrati anche su panchine diverse. Nel 2010-2011 in Champions League, nella fase a gironi.Mourinho al Real Madrid, Allegri al Milan. Nei due confronti uscirono una vittoria per gli spagnoli (2-0) e un pareggio (2-2). Le ultime due volte in cui si sono ritrovati di fronte è ancora in Champions League, nell’edizione 2018-2019, sempre fase a gironi. Una vittoria per parte, conquistate entrambe in trasferta."