Sabato, ore 18, si giocherà Juventus-Roma, sfida attesissima per le sorti della classifica. Una partita storicamente sentita, che spesso si è giocata sul mercato per i tanti giocatori trattati dai due club. Come riporta Calciomercato.com, la prima mossa fu il passaggio in bianconero di Pjanic. Poi i corteggiamenti per Nainggolan respinti dal giocatore, per arrivare allo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini. Senza dimenticare la telenovela estiva legata a Dzeko, sedotto dalla Juve e poi abbandonato, bianconeri che non hanno ancora perso di vista né Zaniolo, né Pellegrini.