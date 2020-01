E' ufficiale, la Juve affronterà la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia e, per andare allo stadio è gia pronta una super offerta per chi vuole acquistare i biglietti. Come riportato dal sito della Juventus, infatti, il prezzo dei biglietti, per i Member che acquisteranno durante la fase di vendita a loro dedicata, sarà di soli 10 euro. Il prezzo del tagliando intero sarà di 15€ nei settori Sud e Nord, mentre sarà di 20€ in tutto il resto dello stadio. Offerte anche per gli Under 30 e per le donne che potranno acquistare un biglietto per qualsiasi settore dello stadio a 10€.