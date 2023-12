Secondo le informazioni di Sky Sport, lasta valutando due alternative per coprire l'assenza di Andrea Cambiaso, squalificato per la sfida contro la Roma. La prima opzione prevede l'inserimento di Timothy Weah sulla corsia di destra. La seconda possibilità, invece, implicherebbe lo spostamento di Weston McKennie sulla fascia, con Fabio Miretti che occuperebbe la posizione centrale. Massimiliano Allegri ha a disposizione alcuni giorni per ponderare la decisione su chi schierare al posto di Cambiaso, cercando la soluzione più adatta alla situazione e alla tattica da adottare in questa importante sfida.