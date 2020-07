1









Le prospettive in casa Roma sono preoccupanti. A lanciare l'allarme, pubblico almeno, è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il passivo giallorosso sia salito a 140 milioni e con la Champions League praticamente sfumata, la società si trova in difficoltà, impossibilitata a rifiutare le offerte per i propri gioielli. Di fronte a un’offerta da 60 milioni anche Nicoò Zaniolo diventerebbe cedibile. Pallino della Juve e di Paratici da tempo, la Roma ha sempre frenato, specialmente dopo l'infortunio al ginocchio. Ora che il suo rientro in campo è vicinissimo a preoccupare è un'altra situazione, quella di mercato. La Juve c'è.