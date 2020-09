Non solo, non solo molto vicino alla Roma, leggi qui ), ma anche un giovane per la Juventus. Nell'affare che porterebbe il centravanti bosniaco in bianconero, i giallorossi potrebbero infilarci anche una giovane promessa. Dopo l'arrivo di Pellegrini, un altro affare in prospettiva tra i due club: i nomi al momento sono quelli di Riccardoe di Alessio, con quest'ultimo in prestito al pescara. Paratici li segue da tanto tempo e stavolta potrebbe prenderne uno, farlo sul serio. Un altro discorso in ballo che s'intreccia con il maxi argomento Edin. Sono giorni caldi: occhio ai voli Roma-Torino.