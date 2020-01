Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Dominio della Juve, in vantaggio per 3-0 sulla Roma al termine dei primi 45 minuti. Apre le danze il solito super Cristiano Ronaldo, andato in rete al 26' dopo una grande azione solitaria terminata con una conclusione incrociata all'angolino. Sembra facile ma non lo è. I giallorossi erano andati vicini al gol con Kluivert prima del vantaggio segnato dall'attaccante portoghese. Al 38' raddoppia Rodrigo Bentancur dopo un fortunato rimpallo in area e al termine dei primi 45 minuti "chiude" i conti Bonucci buttando dentro un assist di Douglas Costa. Partita in ghiaccio, i bianconeri hanno un piede in semifinale di Coppa Italia.



Nella nostra gallery promossi e bocciati del primo tempo di Juve-Roma