di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Un guizzo di Ronaldo. Tanto basta, questo occorre, con corredo di sospiri di sollievo parecchio rigeneranti. La Juve è avanti 1-0 al 45' sulla Roma: ha segnato ancora CR7, ed è il gol numero 23 in 24 partite. Una roba mostruosa, ben rappresentata dalla rete fulminea con cui non dà neanche la possibilità di scelta a Pau Lopez. E' all'angolino, in mezzo secondo.



E' una Juve che tiene botta, che risponde, che prova a ripartire in contropiede appena ha l'occasione. Ma la partita è a lungo controllata dai giallorossi, in grado di tutto fuorché di venir fuori di cinismo.



