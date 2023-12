Il clima è caldo, gli sfottò non mancano, lo spettacolo sul rettangolo verde non è certo dei migliori: esattamente quello che ci si sarebbe aspettati alla vigilia. Due squadre che sembrano aver trovato nella fotocopiatrice una il piano gara dell’altra.Lato bianconero si è visto di meglio in stagione. Tanti, troppi gli errori tecnici che rendono la manovra farraginosa. Ritmi bassi e squadra che si accende a sprazzi, soprattutto grazie ad unispirato e unche si accende a fiammate. Per il resto poca roba. Troppa poca roba. L’Inter ieri si è fermata, sarebbe lecito aspettarsi un altro atteggiamento.