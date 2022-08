Chi si aspettava una risposta, ha ricevuto in gentile omaggio anche un depliant con 3 consigli su come affrontare il primo tempo. Il primo: con cattiveria e attenzione. Il secondo: spingendo forte sugli esterni. Il terzo: affidarsi a - questo -. Avete presente tutte le critiche piovute nei giorni scorsi? Dusan le appoggia sulla mattonella designata: il calcio di punizione conquistato da Cuadrado diventa teatro perfetto della sua riconquista. Tre passi, il mancino, la traversa e la rete: a ogni prova richiesta, lui esegue lectio magistralis.Ed è solo la fotografia, quella punizione benedetta. Tutto il resto si fa cornice di pressione, ritmo, abnegazione. E tanta qualità. Un'altra squadra, rispetto a quanto visto a, ma anche col: non è solo una questione di condizione, è un atteggiamento profondamente diverso.