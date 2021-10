Come se Allegri avesse emanato un decreto legge: sfruttare tutto ciò che viene da una strenua difesa, prendersi la vita di una partita come viene (e non come va). La Juve è avanti al quarantacinquesimo: 1-0, ha segnato un po', un po'. Chiariamo: c'è un tocco di Bentancur e batte sul capo di Kean. E comunque beffa, che è quello che conta davvero. Concretamente.Dopo un inizio complicato, un prosieguo quasi disastrato. Anzi: disidratato. Perché il gol di Kean è un goccio d'acqua su un terreno arido, per il resto piovono errori e quello di Chiellini quasi compromette una ripresa alla vecchia Juve. Per fortuna di Allegri c'è stato Szczesny, poco primaha indicato il dischetto prima di vedere la Roma depositare il gol del pari. Piove parecchia buona sorte, comunque. Anche per Szczesny: la vita è una ruota e il calcio è come la vita. Non c'è altra strada.