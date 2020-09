2









La tregua nei confronti di Adrien Rabiot è già finita. I tifosi della Juve, che pure avevano apprezzato il francese (come del resto i suoi compagni di squadra) nell'esordio in campionato contro la Sampdoria, sui social lo additano ora come principale colpevole per il deludente 2-2 maturato ieri contro la Roma. Il centrocampista, prima autore del goffo fallo di mano che ha causato il rigore dell'1-0 e poi espulso al 62', è sembrato tornare improvvisamente quello della prima parte della scorsa stagione, e per qualcuno è quasi un sollievo la sua indisponibilità per la prossima gara contro il temibile Napoli di Gattuso.