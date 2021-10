Wojciechprotagonista. Il portiere polacco ha parato un rigore nel primo tempo della gara contro la Roma, salvando la Juventus dal gol del pari. Un bel guizzo per ipnotizzare Veretout, che dagli undici metri è un vero specialista.Infatti, prima di questo errore, non aveva mai sbagliato con la maglia della Roma. Ecco il dato Opta: "1 - Jordan Veretout non ha trasformato il suo primo rigore con la Roma, al 14° tentativo dal dischetto in tutte le competizioni con i giallorossi. Battesimo".