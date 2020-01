Your browser does not support iframes.

Autore del secondo gol, e in generale di una prestazione maiuscola, Rodrigo Bentancur è forse il giocatore più citato dai tifosi bianconeri sui social network dopo il 3-0 rifilato dalla Juve alla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Ancora più di Cristiano Ronaldo, la cui vena realizzativa non accenna a placarsi, e di Gonzalo Higuain, protagonista della solita partita tutto cuore, presente in ogni zona del campo, a cui davvero è mancata solo la rete ieri sera. Circa il centrocampista uruguaiano, in particolare, colpisce il raffronto con lo scorso anno, quando invece era beccato da diversi sostenitori della Vecchia Signora…