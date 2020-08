Anni di settore giovanile e non solo nella Juventus non si dimenticano facilmente. Durante il riscaldamento all'Allianz Stadium prima di Juventus-Roma, ultima di campionato, Leonardo Spinazzola si è intrattenuto a parlare con l'infortunato Paulo Dybala a bordocampo. Al rientro negli spogliatoi invece ha salutato il portiere bianconero Wojciech Szczesny. Oltre a questi ex compagni, ha avuto modo di scambiare due parole anche con membri dello staff tecnico e dirigenziale della Juve. Spinazzola stasera non partirà dal 1' visto il clima da ampio turnover di sfida di fine stagione.