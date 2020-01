Your browser does not support iframes.

C'è Chong in prima pagina, su Tuttosport: "I nerazzurri hanno incontrato l'agente dell'olandese che piace anche ai bianconeri: il duello si scalda, stasera la Roma allo Stadium, in palio la semifinale di Coppa Italia".



Sul Corriere dello Sport, ecco "Insigne all'improvviso" e "Mou, il rumore dell'amico (su Eriksen)". Poco spazio alla partita: in taglio centrale c'è "Juve-Roma solo per i big": "Sarri schiera il tridente, Fonseca non fa cambi. Club e nuovo stagio: blitz di Friedkin a Milano".



