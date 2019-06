C'è un problema sul rinnovo di Nicolò Zaniolo. Ed è uno di quelli per cui ci vuole tempo, ma anche pazienza, per risolverlo. Al momento, tra il calciatore - impegnato nell'Europeo Under 21 con la sua Nazionale - non c'è nessun appuntamento in agenda, non c'è un incontro programmato con la nuova dirigenza della Roma e quindi con Gianluca Petrachi. I giallorossi hanno fretta di vendere: per il Corriere dello Sport, Pallotta ha bisogno di registrare 45 milioni di plusvalenze per rientrare dal mancato approdo in Champions League. E la Juve potrebbe andare incontro ai giallorossi, magari proprio convincendo Zaniolo e il suo agente Vigorelli: al centro, un possibile scambio con Gonzalo Higuain. Valutazione simile, del resto: si parte dai 40 milioni.