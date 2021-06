A caccia di un portiere per la prossima stagione, la Roma sta pensando di fare un tentativo per riportare Wojcech Szczesny nella capitale. Secondo quanto riporta Leggo, i giallorossi starebbero già pensando a un'offerta di 20 milioni più il cartellino di Florenzi da presentare alla Juventus. Un incastro che potrebbe concretizzarsi in virtù del fatto che i bianconeri hanno messo nel mirino Gigio Donnarumma, ma prima devono trovare una sistemazione al portiere polacco. E nei giorni scorsi il nome di Florenzi è stato accostato più volte alla Juve.