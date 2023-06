Wilfred Zaha è uno dei giocatori più cercati sul mercato. L'ala si libera a zero ed è sul taccuino anche del Paris Saint-Germain. Secondo Le Parisien, l'ex Crystal Palace non è alternativo a Thuram e ha ricevuto offerte da club sauditi, preferendo però restare in Europa. E Morata? Al momento, nessuna traccia. La Juve segue e monitora la situazione.