"I problemi ce li ha creati anche la Lega, siamo l'unica squadra d'Europa che facciamo 5 partite in 12 giorni, neanche in 14. 20, 23, 26 e primo, quindi vediamo come stiamo domani, se è il caso di schierare l'Under 23 l'ultima partita per recuperare". da oggi allenata ufficialmente da Andrea Pirlo . L’intento è quello di preservare i protagonisti del nono scudetto consecutivo in vista della sfida di, decisiva per staccare il pass per la Final Eight a Lisbona. Ma chi sarebbero questi ragazzi che affronterebbe la squadra di Fonseca? Alcuni li abbiamo conosciuti ieri sera contro il Cagliari:al debutto assoluto in prima squadra, mentre(partito titolare) aveva già racimolato qualche minuto nelle partite post-lockdown. Altri sono sconosciuti a molti, ma rappresentano il patrimonio futuro della Juve, pronto ad essere raccolto dal Maestro Pirlo.