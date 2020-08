1









Il numero 5 è quello più frequente, prima o dopo la virgola che sia, dopo la sconfitta patita dalla Juventus all'Allianz Stadium contro la Roma. I principali quotidiani italiani non risparmiano le insufficienze alla squadra di Sarri. Particolarmente severo il Corriere della Sera, che ai titolari assegna solo due sufficienze, peraltro con 6: il vecchio Higuain e il giovane Frabotta, unici ad essere promossi su tutte le testate. Gli altri due giovani, Muratore e Zanimacchia, non hanno ricevuto giudizi unanimi: il primo oscilla tra il 5,5 del Corriere milanese e il 6,5 del Corriere dello Sport; il secondo, sostituto di Ronaldo ieri contro i giallorossi, staziona tra il 5,5 e il 6. Decisa bocciatura invece per Rugani, che prende 5 su tutte le testate. Insufficienti pure Danilo e Bernardeschi, compresi tra il 5 e il 5,5.