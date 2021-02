23/12/2017





La Juventus alle porte del Natale 2017 ricevette la Roma all'Allianz Stadium e riuscì a portare a casa i 3 punti grazie a un gol realizzato proprio da un ex giallorosso come il difensore Mehdi Benatia, che fece irruzione su una palla inattiva e scaraventò il pallone in rete alle spalle di Alisson.