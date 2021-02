Con la squalifica di Bentancur, Adrien Rabiot troverà nuovamente una maglia da titolare nell’undici che Andrea Pirlo schiererà contro la Roma, dopo la vittoria contro l’Inter in Coppa Italia. Per il francese si tratterà di un’occasione da sfruttare, per riscattare la brutta prova dell’andata. Finì 2-2 nel primo scontro tra bianconeri e giallorossi, con Cristiano Ronaldo che sistemò i disagi causati da Rabiot, che causò un calcio di rigore e si fece espellere. Stasera, alle 18, una serata tutta da conquistare.