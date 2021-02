Juventus-Roma si gioca anche... con le quote. All'Allianz Arena ci si giocano tre punti importanti per gli obiettivi di tutte e due le squadre. I bianconeri sono nettamente in vantaggio secondo gli analisti, una vittoria della squadra di Pirlo è quotata a 1.75. Alta quota per il pareggio, che si può giocare a 3.90; altissima la vittoria dei giallorossi in lavagna a 4.25. Le quote sono condizionate anche dai recenti risultati della squadra di Fonseca contro le big ma anche dai precedenti allo Stadium, dove la Roma tra campionato e Coppa Italia ha perso 10 partite su 11.