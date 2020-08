Maurizio Sarri lancia tre giovani dell'Under 23 contro la Roma. Le scelte definitive dell'allenatore saranno rese note alla squadra durante la riunione tecnica, questa mattina invece rifinitura alla Continassa dove il tecnico bianconero proverà ancora Frabotta (terzino sinistro), Muratore a centrocampo e Zanimacchia in attacco, di fatto al posto di Cristiano Ronaldo che potrebbe non essere convocato. Gli altri giovani che a girare potrebbero fare il loro ingresso in campo a gara in corso sono Coccolo, Peeters e Olivieri, questi ultimi già entrati in campo mercoledì sera a Cagliari.