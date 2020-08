Oggi si chiude un campionato che ha già visto trionfare la Juventus, così come era già successo negli otto anni precedenti. Nove scudetti consecutivi che la dicono lunga sul dominio bianconero in Serie A, nell'ultima giornata la squadra di Sarri ospita la Roma ma la testa è già al ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Lione, quando il 7 agosto si dovrà ribaltare lo 0-1 dell'andata. Per questo, l'allenatore della Juve lascerà a riposo diversi titolari lanciando anche qualche giovane dell'Under 23: un'occasione importante per mettersi in vetrina in quello che, anche se senza obiettivi, rimane comunque un big match. Juve-Roma, in programma alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport.



