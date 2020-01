Polemiche sulla Rai per la telecronaca di Juventus-Roma. Tanti tifosi bianconeri si sono lamentati dal servizio offerto in occasione del quarto di finale tra bianconeri e giallorossi. Sia la telecronaca che i servizi post partita sono stati presi di mira dai tifosi della Juventus che accusano il servizio pubblico di essere non proprio pubblico "ma un pò" di parte. Uno dei primi scivoloni con il 3-0 della Juve quando i telecronisti dicono ​“Diawara purtroppo tiene in gioco Bonucci". Ma non finisce qui. Ha fatto infuriare anche il servizio post partita in cui si dice: "Neanche il VAR ha il coraggio di annullare il gol del 3-0" mentre nella ripresa per alcuni minuti la regia ha scritto il risultato sbagliato. Non 3-1 ma 3-2 per la Juve. Poi c'è anche chi si è lamentato per la sovraesposizione di Salvini, l'ex ministro dell'Interno è stato intervistato da Bruno Vespa in Porta a Porta e parte dell'intervista è andata in onda a fine primo tempo.



Nella gallery le reazioni dei tifosi della Juve ad una serata da dimenticare, ma solo per la Rai.