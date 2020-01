Nonostante il 3-1, qualcosa che ancora non va in questa Juventus c'è. Secondo RaiSport, infatti,si è lamentato con Sarri perché non ci sono giocatori pronti a inserirsi dentro l'area sfruttando gli spazi che lascia la Roma. Il bosniaco sarebbe pronto a lanciare qualche compagno con un passaggio millimetrico dei suoi, ma non c'è nessuno che si propone.