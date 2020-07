All’indomani della vittoria contro il Torino, la Roma è rimasta nel capoluogo piemontese, ospitata dalla Juventus al centro sportivo di Vinovo. Questo perché sabato sera andrà in scena allo Stadium la sfida tra bianconeri e giallorossi, l’ultima partita per entrambe di questo campionato. Non saranno della partita perché squalificati sia Sarri che Pjanic, e quest’ultimo ha fatto una bella sorpresa alla sua ex squadra. Come riporta Sky Sport (foto in gallery), il centrocampista bosniaco ex Roma ha fatto visita all’hotel dove alloggia la squadra di Paulo Fonseca per salutare il suo connazionale Edin Dzeko.