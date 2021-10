Questa sera, all’Allianz Stadium,. Oggi, il centrocampista, è saldamente legato alla, di cui è capitano. Sta attraversando un ottimo periodo di forma e dal momento del suo arrivo ha conquistato la fiducia di José, che non ha mai negato di puntare molto su di lui. La dirigenza bianconera mise il giocatore sotto i riflettori già ai tempi del; Pellegrini, però, snobbò la corte della Vecchia Signora.IL RETROSCENA – A raccontare come andò la trattativa è calciomercato.com: “Difficile però sarebbe anche convincere il giocatore a cambiare città. Per informazioni chiedere proprio ai bianconeri, che, sul giocatore ci sono Juve e Roma che ha una clausola di riacquisto fissata a 10 milioni quando il classe '96 aveva lasciato Trigoria per andare in neroverde. La scelta tra il tornare a casa e andare a Torino non è stata complicata. Facile, facilissima. Il cuore pendeva verso la capitale e così è stato. La Juve però non ha mollato la presa. Ci ha provato e riprovato anche dopo il primo no del centrocampista. Il risultato non è stato un granché. E domani se lo ritroveranno da avversario. Proprio lì, allo Stadium. Con la maglia giallorossa e la fascia da capitano al braccio.”