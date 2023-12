"Primo tempo molto buono, loro sono andati solo in contropiede", il commento dell'ex di Juve-Roma, Leandro Paredes, intervistato da DAZN alla fine del primo tempo. Un primo tempo equilibrato, con la grande occasione nel finale per Filip Kostic. Pericoloso più volte anche Dusan Vlahovic, mentre la Roma ad inizio partita aveva preso un palo con Cristante. Prestazione per ora sottotono invece del centrocampista argentino, che dopo l'anno scorso sente particolarmente la sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri.