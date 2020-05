1









Fabio Paratici progetta il mercato della Juventus. Sa benissimo che sarà una sessione estiva fatta di inventiva, opportunità e scambi, e proprio su questi è al lavoro, occupando più tavoli. Con la Roma si è vociferato a più riprese una trattativa che includeva Madragora e Cristante, ma il CFO bianconero mira anche ai giovani prospetti giallorossi. Come Alessio Riccardi, centrocampista della Primavera che la Juve ha provato a prendere la scorsa estate, senza successo. Come riporta Seriebnews.com, la Vecchia Signora potrebbe tornare alla carica per il classe 2001, essendo un profilo che fa sfregare le mani alla dirigenza bianconera per una futura rivendita.