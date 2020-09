Juve-Roma è un’asse caldissimo di mercato. Ovviamente per tutto ciò che riguarda Edin Dzeko, ma i club starebbero parlando anche di profili molto più giovani. Come riporta SerieBnews.com, i bianconeri vorrebbero portare a Torino Edoardo Bove, centrocampista classe 2002. Per arrivare al giallorosso, la Juve potrebbe inserire nella trattativa Franco Israel, portiere classe 2000. In alternativa, ci sarebbe Matteo Anzolin, terzino sinistro assistito da Federico Pastorello.