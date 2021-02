17







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Una partita dai vecchi sapori che genera nuove consapevolezze. Ecco cos'è stata la Juventus dell'Allianz Stadium, ecco come ragionare su questo 2-0 bianconero. Netto, sì. Ma non per questo arrivato in carrozza.



Ad aprire la gara e a cambiare il volto della Juventus, ci ha pensato il gol numero 23 di Cristiano Ronaldo (in 24 partite), raddoppiato dal tocco dentro di Kulusevski sporcato in porta da Ibanez. Un colpo d'asso e uno di fortuna. Fortuna che i bianconeri hanno costruito mattone dopo mattone, con una prova difensiva forse senza eguali. Cristiano vale tantissimo, Chiellini neanche un po' di meno.



