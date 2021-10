Dopo aver svolto lavoro personalizzato nella giornata di lunedì, Paulosembra pronto a tornare a disposizione delladi Massimiliano Allegri per il big match di domenica contro la. Del tema ha parlato anche il giornalista Giancarlo, intervenuto negli studi di Sky Sport 24. "Dybala cambierebbe la squadra partendo dalla panchina. Non lo vedo ancora dall'inizio, penso giocherannocome punte, o Kean. Anche a gara in corso, è un giocatore che ha invenzione ed è importante averlo. Naturalmente deve essere guarito".